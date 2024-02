Menina de 10 anos com marcas no corpo diz ter sido chicoteada pela mãe

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi acionada pelo Colégio D. Nuno Álvares Pereira da Casa Pia de Lisboa (CPL), em Portugal, após uma perturbadora situação envolvendo uma menina de 10 anos. A criança, apresentando hematomas visíveis nos membros superiores e rosto, relatou ter sido chicoteada pela própria mãe.

Ao chegarem à escola, as autoridades encontraram a menina visivelmente abalada, queixando-se de dores em todo o corpo. Os Bombeiros foram chamados para transportar a criança para o hospital. O comandante dos bombeiros destacou o estado de ansiedade em que a menina se encontrava durante o transporte, tornando-se pouco receptiva ao toque.

O corpo da criança apresentava hematomas e edemas nos membros superiores e no rosto, indicando evidências visíveis de agressão. A equipe de socorro optou por focar na avaliação das áreas com marcas aparentes. O irmão mais velho da menor, de 15 anos, também estava presente na escola, sendo aluno no mesmo colégio e já sinalizado por comportamentos problemáticos.

Além da intervenção policial e do transporte para o hospital, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens foi acionada para lidar com o caso no âmbito da proteção infantil. O Colégio D. Nuno Álvares Pereira e o hospital para onde a criança foi transferida foram contactados pelo Notícias ao Minuto para obter mais informações, aguardando uma resposta oficial sobre o desdobramento dessa situação delicada.



