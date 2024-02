Corpo de Navalny já foi entregue à mãe; "funeral ainda está pendente"

A porta-voz de Alexei Navalny anunciou, este sábado (24), que o corpo do opositor russo já foi entregue à mãe.

"O corpo de Alexei foi entregue à sua mãe. Muito obrigado a todos os que exigiram isto connosco", começa por dizer Kira Yarmysh através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

Contudo, a representante do opositor russo revela que "o funeral ainda está pendente".

"Não sabemos se as autoridades vão interferir para que o funeral se realize como a família quer e como Alexei merece", acrescenta o comunicado, afirmando ainda que serão veiculadas mais novidades assim que possível.

