Mãe é presa após segundo bebê morrer dormindo na mesma cama

Uma mãe do estado do Indiana, nos EUA, foi presa após um bebê recém-nascido morrer na cama onde dormia com ela. Esta é a segunda vez em quatro anos que um bebê morre dormindo na companhia da mesma mulher.

"Oh não, aconteceu outra vez", teria sido esta a reação de Aaliyah Lykins, de 21 anos, ao ligar para os números de emergência médica em outubro de 2023.

Addilynn Lykins teria ficado inconsciente depois que a mãe decidiu dar-lhe de mamar enquanto dormiam na mesma cama. A bebê, de apenas duas semanas, ainda foi transportada para o hospital e sujeita a manobras de reanimação, mas acabou por morrer.

Há cerca de quatro anos, um incidente semelhante aconteceu. Aiden Lykins, de sete semanas, morreu enquanto também dormia com a mãe.

Sendo o segundo caso, o juiz considerou que Aaliyah "estava perfeitamente ciente dos riscos do co-sleeping [ato de partilhar a cama com um bebê]" pelo que, este mês, a mulher foi acusada de homicídio imprudente e negligência de um dependente.

