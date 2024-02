Sogra contrata trio para atirar tinta na noiva no dia do casamento

Uma mulher mexicana da cidade de Obregón está sendo acusada de tentar sabotar o casamento do filho por não aprovar a noiva. As ações da mãe, que incluem fingir um ataque cardíaco, subornar a noiva e até mesmo contratar homens para atirar tinta vermelha no vestido da noiva no dia do casamento, foram noticiadas pelo New York Post.

Tudo começou quando a mulher, descontente com a escolha do filho, fingiu um ataque cardíaco ao saber do noivado. Em seguida, tentou subornar a noiva com um cheque em branco para que ela desistisse da união.

No dia do casamento, realizado em 18 de fevereiro, a mulher contratou um trio de homens para atirar tinta vermelha no vestido da noiva, Alexandra, quando ela entrava na igreja. Apesar do incidente, Alexandra decidiu seguir com a cerimônia, trocando o vestido de noiva por um dourado brilhante.

A fúria da mãe não parou por aí. Ela fez uma denúncia anônima sobre a presença de drogas no casamento, o que levou a uma revista da polícia aos noivos e convidados. Além disso, escondeu os passaportes do filho e da nora para impedir que eles embarcassem na lua de mel.

Segundo o New York Post, a mãe desconfia que a noiva tem segundas intenções com o filho devido a uma "disparidade socioeconômica" entre eles. Apesar de todos os seus esforços para impedir o casamento, a mãe não conseguiu evitar a união do casal.

Agora, ela culpa o casal pelos seus problemas de saúde e exige que o filho arque com todas as despesas médicas

