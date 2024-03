Jovem morre ao ser atingido por destroço de incêndio nos EUA; veja

Um incêndio em um armazém na cidade de Clinton, Michigan, Estados Unidos, na noite de segunda-feira (4), resultou na morte de um jovem de 19 anos e deixou um bombeiro ferido.

As explosões provocadas por tanques de butano no local do incêndio lançaram destroços a uma distância de até 1,6 quilômetros. A vítima fatal estava a 0,4 quilômetros do local e perdeu a vida ao ser atingida por um desses destroços.

O fogo foi finalmente dominado na madrugada de terça-feira (5).

O armazém armazenava vaporizadores e acessórios para telefones. As autoridades municipais revelaram que o distribuidor também armazenava ilegalmente latas de butano e outros materiais no local, de acordo com a CNN Internacional.

Investigação em curso: As autoridades continuam a investigar quais os materiais que estavam armazenados no armazém, afirmou o chefe dos bombeiros de Clinton Township, Tim Duncan.

