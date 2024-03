Homem que filmou Kate Middleton diz que teorias da conspiração são 'delirantes'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O engenheiro Nelson Silva, 40, o homem responsável pelo vídeo de Kate Middleton fazendo compras com o príncipe William, rebateu as teorias da conspiração "delirantes" que dão conta de que não seria de fato a princesa ou que talvez a filmagem fosse antiga.

"Eu não estou tão chocado que esses comentários tenham continuado. Este é um vídeo que mostra claramente ela e William. Eu os vi com meus próprios olhos. Era uma situação completamente relaxada", disse ao tabloide The Sun.

Desde quando veio a público a foto de Dia das Mães manipulada por Kate que começaram mais rumores. Agora, o aparecimento desse vídeo também coloca dúvidas sobre a sua veracidade.

"As pessoas colocaram tanto tempo e energia nesses rumores e mentiras que não podem mais se desligar", emendou à publicação. "Vão dizer que fiz este vídeo? Eu coloquei uma Kate falsa lá? É ridículo", continuou.

Conforme relato de Nelson, durante as compras, Kate conversava com rua equipe e ria. Apesar de não conseguir ouvir o teor da conversa, ele conta que todos pareciam num clima agradável e leve.

"Comecei a gravar quando eles (Kate e William) caminhavam em direção ao estacionamento. Eles pareciam muito felizes e relaxados juntos. William era, obviamente, o protetor de Kate e eu parei rapidamente de gravar porque eu não queria deixá-los desconfortáveis", relembrou.

A ideia de Nelson era compartilhar o vídeo com sua família em Portugal e não tinha ideia de que isso viraria material para a imprensa, já que afirma não gostar muito do universo das celebridades.

O sumiço de Kate, que não retornou às suas funções públicas desde que deixou o hospital após passar por uma cirurgia abdominal, em meados de janeiro, intriga a internet e provoca o surgimento de uma série de teorias conspiratórias.

Conforme o Google Trends, as buscas por informações sobre a princesa bateram recorde no Brasil. Os internautas fazem perguntas como: O que aconteceu com Kate Middleton? Onde está Kate Middleton? Quem é Kate Middleton?

