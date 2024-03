Homem é preso após roubar perna humana amputada após acidente e comê-la

Um vídeo chocante viralizou nas redes sociais, mostrando um homem na Califórnia aparentemente consumindo uma perna humana que, segundo relatos, ele havia roubado do local de um acidente ferroviário.

As autoridades foram acionadas na sexta-feira após um pedestre ser fatalmente atingido por um trem em movimento na estação de trem Amtrak em Wasco, Califórnia, resultando na amputação de uma de suas pernas. A Burlington Northern Santa Fe, empresa ferroviária, confirmou o incidente, destacando que a pessoa foi atingida perto da plataforma da Amtrak. Logo após o acidente um homem de 27 anos identificado como Resendo Tellez supostamente removeu a perna amputada do local e a levou consigo. As imagens do vídeo mostram Tellez examinando a perna antes de afastar-se com ela, supostamente dando mordidas também.

Graphic.



Verified video shows a Latino man in Wasco, Calif. appearing to bite into the severed leg of a person who was hit and killed by an Amtrak train today. Deputies arrested Resendo Tellez for removing evidence from a scene of an accident. pic.twitter.com/rxC3jmj2gK — Andy Ngô ️‍ (@MrAndyNgo) March 22, 2024

Tellez foi prontamente detido pelas autoridades em conexão com o incidente, demonstrando indiferença, inclusive acenando para a câmera do espectador antes de ser levado sob custódia. Ele enfrenta atualmente acusações de contravenção por "remover partes do corpo humano de uma área que não é um cemitério sem a aprovação das autoridades", conforme relatado pela ABC 23 Bakersfield.

Leia Também: Homem tatuado com a frase ‘eu sou ladão e vacilão’ é preso pela terceira