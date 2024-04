Avião regressa a aeroporto de partida após "conteúdo" do banheiro vazar

Um avião da United Airlines, em um voo de longa distância entre Frankfurt, na Alemanha, e São Francisco, nos EUA, em 29 de março, teve que retornar ao ponto de partida devido a uma falha em um dos banheiros da aeronave.

Segundo o Bild, o piloto optou por retornar após o vazamento do conteúdo do vaso sanitário, o que inundou a cabine do Boeing 777 com um forte odor.

Os técnicos a bordo tentaram resolver o problema durante o voo, porém sem sucesso, levando o avião a voltar ao aeroporto de origem.

As causas do incidente estão sendo investigadas pela companhia aérea.

À publicação alemã, a United Airlines informou que o retorno do voo a Frankfurt se deu por conta de um "problema de manutenção", sem fornecer mais detalhes.

No mesmo comunicado, a empresa assegurou que todos os passageiros foram acomodados em hotéis e transportados para São Francisco no dia seguinte.













