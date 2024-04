Bebê com órgãos expostos e sobrevive com auxílio de filme PVC

Dorothy Montgomery nasceu com uma condição rara, a gastrosquise, que fez com que seus órgãos internos se desenvolvessem fora de sua barriga. A descoberta foi feita durante uma ultrassonografia de 12 semanas, deixando sua mãe, Sadie, em choque. A bebê nasceu em fevereiro deste ano, na Inglaterra.

"Quando ouvi que os órgãos da Dorothy estavam para fora de seu corpo, não pude acreditar que estava acontecendo. Foi devastador", disse Sadie ao The Sun.

Para garantir sua sobrevivência, os médicos envolveram Dorothy em filme PVC, protegendo seus órgãos externos. "Foi uma situação extrema, mas vimos uma força incrível na Dorothy desde o momento em que nasceu", disse o Dr. Smith, um dos médicos envolvidos no tratamento.

A criança nasceu com as trompas de falópio, ovários e intestino para fora do corpo. Ela teve uma malformação congênita chamada gastrosquise, em que há uma abertura na musculatura próxima ao cordão umbilical que deixa os órgãos expostos.

Após semanas de cuidados intensivos e cirurgias, Dorothy está respondendo bem ao tratamento e mostra sinais promissores de recuperação.





