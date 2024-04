Acidente de caminhão derrama salmão vivo em rio errado nos EUA

Um caminhão que transportava 102 mil salmões-rei vivos, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, saiu da pista enquanto seguia ao longo de um riacho, resultando no 'despejo' de milhares de peixes na água.

De acordo com a BBC, o caminhão estava transportando os salmões de uma instalação de aquicultura no norte do estado para o rio Imnaha, onde são considerados uma espécie rara.

No entanto, o veículo saiu da pista no caminho, resultando no despejo de 77 mil peixes no rio Lookingglass, aumentando sua população neste curso d'água. Como resultado, a tentativa de aumentar o número desses peixes no rio Imnaha fracassou.

O acidente ocorreu em uma curva apertada em 29 de março, quando o caminhão de 16 metros de comprimento "virou-se para o lado do passageiro, derrapando para o lado da calçada e depois passando por uma encosta rochosa, fazendo-o capotar sobre seu próprio telhado".

Mais de 25 mil salmões, no entanto, morreram, tanto dentro do caminhão quanto nas margens do rio.





