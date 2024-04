Gêmeos nascem com 22 dias de diferença e em hospitais diferentes

Kayleigh Doyle, de 22 anos, viveu uma experiência de maternidade rara e desafiadora em 2021. Em outubro de 2020, a jovem britânica descobriu que estava grávida de gêmeos, o que gerou alegria e apreensão ao mesmo tempo.

Em março de 2021, Kayleigh entrou em trabalho de parto prematuro. O primeiro gêmeo, Arlo, nasceu, mas as contrações pararam e Kayleigh foi enviada para casa. Arlo, nascido 17 semanas antes do previsto, lutou pela vida, enquanto a mãe angustiada aguardava o nascimento do outro bebê.

22 dias depois, Kayleigh deu à luz o segundo gêmeo, Astro, em outro hospital. Apesar de prematuro e enfrentar problemas de saúde, Astro sobreviveu e hoje, aos dois anos, é uma criança saudável.

Após a experiência traumática, Kayleigh decidiu se tornar voluntária em unidades de cuidados intensivos e busca reconhecimento por seu parto singular. Ela acredita ser a mãe com o maior intervalo entre o nascimento de gêmeos no Reino Unido e deseja ser reconhecida pelo recorde.

O caso, que aconteceu na região de Manchester, Inglaterra, em março de 2021, só agora ganhou destaque. Kayleigh espera que sua história inspire outras mães e traga mais atenção para os desafios da prematuridade.

Leia Também: Mãe e três filhos menores morrem em incêndio num apartamento em Itália