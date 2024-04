Os melhores e piores aeroportos do mundo em 2024 - Embora a primeira classe ofereça serviços e comodidades de alto nível nos céus, passageiros de todos os tipos precisam passar pelos aeroportos e, cá entre nós, alguns destes locais de embarque podem ser tão incríveis como horríveis e até assustadores. Geridos por diversas entidades e atendendo a uma clientela diversificada, estes centros de viagens muitas vezes priorizam a funcionalidade em detrimento do conforto. Para se ter uma ideia das experiências aeroportuárias, o BusinessFinancing.co.uk conduziu um estudo abrangente dos melhores e piores aeroportos do mundo com base nas avaliações de viajantes a negócios. O mais chocante? A maioria dos aeroportos com pior classificação estão localizados nos EUA e no Reino Unido! Curioso? Clique na galeria para descobrir os melhores e piores aeroportos do planeta.

