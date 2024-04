Hospital registra 8 bebês nascidos em 8 de abril durante eclipse solar

Um conjunto de oito bebês veio ao mundo na última segunda-feira (8) nos Estados Unidos, coincidindo com o dia em que um eclipse solar total foi visível no país. Os recém-nascidos vieram ao mundo no Hospital Bom Samaritano SSM Saúde, em Mount Vernon, situado próximo a um observatório onde muitas pessoas se reuniram para observar o eclipse na segunda-feira.

Entre os recém-nascidos, há cinco meninos e três meninas, nascidos entre as 8h22 e as 22h59 no fuso horário local. O eclipse teve início às 14h e durou aproximadamente quatro minutos, conforme reportado pelo portal KGWN. De acordo com a equipe do hospital, quando ocorrer o próximo eclipse, esses bebês já estarão com 20 anos de idade, já que o próximo eclipse solar total visível nos EUA está programado para 2044.

