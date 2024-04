Morre o estilista Roberto Cavalli aos 83 anos

O estilista Roberto Cavalli morreu esta sexta-feira, aos 83 anos de idade. De acordo com a informação revelada pela família, e citada pela agência Ansa, o italiano morreu em casa, tendo sucumbido a uma doença prolongada que se agravou nos últimos dias.

Aos 30 anos, o artista deu um importante salto na sua carreira com a primeira coleção apresentada em Paris. Em 1972 abriu a primeira loja em Saint-Tropez, França, só depois na Itália, em 1996.

Depois de várias coleções com padrões e ‘animal print’ vira-se para o público infantil com o lançamento da marca Just Cavalli, nos anos 2000.

Após 10 anos de casamento com Silvanella Giannoni, Eva Düringer foi a sua segunda mulher. Além de companheira, viria a torna-se parceira de negócios com o marido, tendo mesmo abandonado a carreira da moda.

Sandra Bergman Nilsonn era a atual companheira, com quem viveu os últimos 15 anos de vida.

