Cinco pessoas são mortas a facadas em shopping na Austrália

Um homem foi abatido a tiros pelas autoridades, este sábado, 13 de abril, após ter realizado um ataque à faca num centro comercial na zona leste de Sydney, na Austrália.

O ataque correu no centro comercial Westfield, em Bondi Junction, em Sydney, que foi encerrado, tendo a polícia australiana aconselhado as pessoas a evitarem a área.

De acordo com o comissário adjunto da polícia, Anthony Cooke, em conferência de imprensa, há um elevado número de feridos graves e cinco mortos, mais o atacante.

"Fui informado de que há cinco mortos em resultado das ações deste criminoso", afirmou, citado pelo The Guardian.

Cooke confirmou ainda que o agressor foi morto a tiros por um agente da polícia que se encontrava nas proximidades. "Disparou uma arma de fogo e essa pessoa está agora morta", frisou.

Entre os feridos na sequência do ataque encontra-se um bebê de nove meses e a mãe, avançou ainda.

Após o incidente, centenas de pessoas foram retiradas do centro comercial, embora algumas tenham ficado presas, revela a emissora estatal ABC. O local foi encerrado.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, já reagiu aos "acontecimentos devastadores ocorridos em Bondi Junction", na rede social X.

"Tragicamente, foram registadas várias vítimas e os primeiros pensamentos de todos os australianos estão com as pessoas afetadas e os seus entes queridos", lê-se na nota.

