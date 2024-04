Mulher faz viagem de 3.000 km para conhecer namorado que não apareceu

Uma mulher viajou quase 3.000 quilômetros para conhecer o homem com quem falava através da internet há três anos. No entanto, o namorado não apareceu no encontro.

River Blake, de 23 anos, fez um voo de oito horas do estado norte-americano do Louisiana para o Dakota do Sul, mas nunca chegou a conhecer o namorado. De acordo com o New York Post, a jovem tinha comprado apenas um bilhete de ida e decidiu viajar depois de o homem a convidar para morar com ele.

A rjovem garantiu que o homem com quem falava na internet lhe disse que estava construindo uma casa e que queria a ajuda dela para decorar a habitação.

O homem pagou-lhe a passagem, tendo River partido no primeiro avião às 05h30 no dia 17 de fevereiro. Após três voos de escala, a mulher chegou à cidade de Rapid City às 15h00 do mesmo dia. No entanto, ele não apareceu para a ir buscar.

“Passei três a quatro horas no aeroporto andando em círculos. Quando percebi que ele não vinha me buscar, fui embora", afirmou River Blake.

A mulher reservou depois uma noite num hotel e contactou um amigo, que por sua vez pediu a um conhecido, chamado Tucker, para acompanhar River. A dupla passou a noite passeando e conhecendo a cidade. "Ainda mantenho contato com o Tucker, até hoje. Ele me mostrou alguns lugares muito bons", disse a mulher.

No dia seguinte, a mulher regressou a casa depois de gastar 1.000 dólares (mais de R$ 5 mil) num voo.

A mulher garante que não voltou a falar com o namorado que não apareceu no aeroporto para a ir buscar e destacou que agora se vai concentrar na carreira e em viajar. "Acredito que tudo acontece por uma razão e ele não era homem para mim. Acho que tudo está bem quando acaba bem", garantiu River.

