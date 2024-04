Advogado e esposa são mortos a tiros por ex-sogro durante audiência

Um crime passional chocou a comunidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, na manhã do dia 8 de abril. Um advogado e sua esposa foram mortos a tiros durante uma audiência para decidir a custódia dos filhos da mulher, no escritório do próprio marido.

As vítimas foram identificadas como Dennis Prince, advogado de 58 anos, e sua esposa Ashley Prince, 35 anos. O autor do crime foi o ex-sogro de Ashley, Joseph Houston, 77 anos, também advogado e avô das crianças.

Segundo a polícia local, Houston, que representava o filho e ex-marido de Ashley na disputa pela guarda das crianças, teria se dirigido ao escritório de Dennis Prince durante a audiência e disparado contra o casal e em seguida se suicidado.

Ashley e Dennis Prince estavam juntos há cerca de dois anos, segundo Page. Eles se casaram no ano passado em uma cerimônia privada em uma praia da Califórnia.

Lexie Page está atualmente cuidando dos filhos mais velhos de sua irmã, com idades entre 4 e 5 anos. As duas crianças — um menino e uma menina.

De acordo com familiares de Ashley, ela foi casada com o filho de Houston e tentava, há anos, conquistar a guarda exclusiva dos dois filhos do ex-casal. A disputa judicial se arrastava e gerava grande tensão entre as partes.

Quatro pessoas que estavam na sala no momento do crime conseguiram fugir e acionar a polícia. A mãe de Ashley, que acompanhava a audiência, não se feriu.

A polícia ainda investiga o caso e busca determinar com precisão as motivações do crime.

A mãe de Ashley, que se encontra profundamente abalada, declarou que pretende dar continuidade à luta pela guarda dos netos

