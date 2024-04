EUA não estão envolvidos em ofensivas contra o Irã, diz Blinken

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de estado dos Estados Unidos afirmou que o país não tem relação com os ataques registrados na noite desta quinta-feira (18) ao Irã dias após ofensiva contra Israel.

EUA querem "desacelerar tensões", afirmou Antony Blinken. O pronunciamento foi feito após reunião com chanceleres do G7 em Capri.

ATAQUE AO IRÃ

Mísseis lançados contra instalações nucleares do Irã foram interceptados na noite desta quinta-feira (18), seis dias após ofensiva iraniana contra israel. fontes de inteligência dos estados unidos atribuíram o novo ataque a Israel, mas isso ainda não foi confirmado por Tel Aviv.

A mídia estatal disse que ao menos três drones sobre a cidade central de Isfahan foram abatidos. A Iranian Press TV também está relatando que uma explosão foi ouvida perto do centro da cidade.

Nenhum dano foi causado no ataque, disse o comandante do Exército do Irã. Siavosh Mihandoust afirmou que o barulho ouvido em Isfahan foi devido a sistemas de defesa aérea que interceptaram um "objeto suspeito".

Irã disse que ataque a Israel foi "retaliação". O ataque seria uma resposta ao bombardeio de Israel contra o consulado iraniano na Síria. Explosão matou dois líderes militares do Irã. O governo israelense nunca assumiu a autoria ataque, mas também não negou.

