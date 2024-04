EUA: Idosa assalta banco e leva 500 dólares (após ser vítima de golpe)

Uma mulher, de 74 anos, foi presa depois de ter assaltado um banco em Hamilton, no estado norte-americano de Ohio.

De acordo com a CBS News, tudo aconteceu no 19 de abril, quando a mulher, com uma máscara de proteção e roupas neutras entrou numa agência e "exigiu dinheiro enquanto mostrava uma arma". Horas depois ela foi surpreendida pela polícia na sua casa, onde admitiu o crime.

A polícia compartilhou fotografias da mulher entrando na agência bancária, de onde levou 500 dólares.

Segundo o chefe da polícia, a mulher tinha sido vítima de um golpe online e devia milhares de dólares à família e amigos.

"Ele me disse que uma vez roubou um doce, mas que sem ser isso nunca tinha roubado nada. Disse-me que não sabia por que razão o tinha feito, só por desespero", explicou o responsável da polícia à CBS News.

O mesmo agente disse que a mulher tinha recentemente falado com a irmã sobre assaltar um banco, mas que ela "não acreditou".

A mulher foi acusada de roubo agravado e adulteração de provas e está presa sob uma fiança de 100 mil dólares.

