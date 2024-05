Mulher se entrega para a polícia e admite ter matado filho e filha

Uma mulher chocou a comunidade de Festus, no estado norte-americano de Missouri, ao confessar o assassinato de seus dois filhos e se entregar à polícia local.

Segundo relatos, a mulher entrou na delegacia e declarou aos agentes que havia matado a própria filha a tiros e afogado o filho. As autoridades, que acreditam que os crimes ocorreram na manhã de terça-feira, localizaram o corpo da menina de nove anos dentro do carro da mãe, estacionado próximo à delegacia. O corpo do menino de dois anos foi encontrado em uma fonte próxima a um resort.

Um terceiro filho da mulher, felizmente, foi encontrado vivo pelas autoridades. A suspeita foi detida e as mortes estão sendo investigadas como homicídios. Até o momento, as identidades das vítimas e da mulher, assim como a motivação para os crimes, não foram divulgadas.

