Michelle Bolsonaro é provocada e maquiador joga copo em mulher

Um vídeo divulgado na sexta-feira (11), capturou um incidente tenso envolvendo Michelle Bolsonaro em um restaurante de Brasília. No vídeo, a ex-primeira-dama é abordada por uma mulher questionando sobre as joias sauditas. No mesmo dia, a Polícia Federal iniciou uma operação de investigação sobre possíveis irregularidades na venda das joias doadas por delegações estrangeiras.

A filmagem mostra Michelle Bolsonaro respondendo de forma irritada à mulher, alegando que ela estava mal-informada sobre o paradeiro das joias. O maquiador de Michelle também se envolveu no confronto, lançando um copo de gelo em direção à mulher que filmava a cena.

Enquanto a controvérsia continua a atrair atenção, a Polícia Federal segue conduzindo sua investigação para determinar qualquer possível irregularidade relacionada às joias sauditas doadas ao governo.

