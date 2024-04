PT prioriza ex-PDT contra bolsonarista e aliado de Ciro em Fortaleza em meio a tensões

(FOLHAPRESS) - O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, saiu na frente na disputa interna do PT em Fortaleza e deve ser confirmado como pré-candidato à prefeitura da capital cearense nas próximas semanas.

Com o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), governador do Ceará de 2015 a 2022, Leitão conquistou a maioria dos delegados que vão escolher o candidato do partido no próximo dia 21 de abril.

Ele se filiou ao PT em dezembro passado após romper com o PDT em meio ao racha na sigla que opôs os irmãos Cid e Ciro Gomes, ambos ex-governadores do estado.

Caso seja confirmado candidato do PT, Leitão terá como desafio unir o partido e construir uma aliança ampla para enfrentar um antigo aliado: o prefeito e candidato à reeleição José Sarto (PDT), que vai para as urnas com o apoio de Ciro.

PT e PDT romperam no estado antes das eleições de 2022, mas o racha escalou ao longo do ano passado. O cenário consolidou o afastamento político e pessoal entre Ciro com o irmão e senador Cid Gomes, que deixou o PDT, se filiou ao PSB e segue aliado ao governador Elmano de Freitas (PT).

Em meio a um clima de tensão, Evandro Leitão se desfiliou do PDT e enfrentou questionamentos na Justiça Eleitoral por infidelidade partidária. A ação foi extinta pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Ceará no fim de março, mas o PDT recorreu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Além de Evandro Leitão e José Sarto, também devem concorrer à prefeitura o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL), o senador Eduardo Girão (Novo) e o produtor cultural Técio Nunes (PSOL).

Fortaleza é uma das prioridades do PT nas eleições deste ano e vista como a cidade onde o partido deve ter a candidatura mais competitiva dentre as maiores capitais brasileiras. Em 2020, o partido não elegeu nenhum prefeito das 26 capitais estaduais.

Ao todo, cinco pré-candidatos pleiteiam concorrer à Prefeitura de Fortaleza pelo PT. Além de Leitão, disputam a vaga a deputada federal Luizianne Lins, que foi prefeita de 2005 a 2012, os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e o ex-deputado federal Artur Bruno.

O partido definiu que escolherá o seu candidato por meio de um colégio eleitoral formado por 200 delegados, escolhidos neste domingo (7) em votação pela militância do partido em Fortaleza. Ao todo, 5.813 filiados ao partido participaram da votação.

Dos delegados eleitos, 59% fazem parte das quatro chapas que apoiam a candidatura de Leitão à prefeitura. Outros 29% são apoiadores de Luizianne, 10% são aliados de Guilherme Sampaio e 2% de Larissa Gaspar. Artur Bruno não foi apoiado por nenhuma das chapas que concorreram.

O resultado aponta para um favoritismo de Evandro Leitão na votação que acontecerá em 21 de abril. Em discurso após a divulgação do resultado, o deputado elogiou os quatro adversários na disputa interna e defendeu a unidade do partido para as eleições de outubro.

"Aqui não tem nem vencedores, nem derrotados. Aqui o maior vencedor chama-se Partido dos Trabalhadores. A unidade é fundamental para o partido enfrentar o fascismo, o bolsonarismo e máquina da prefeitura", disse.

Principal adversária de Evandro na disputa interna, Luizianne Lins celebrou o fato de sua chapa ter sido a mais votada -ela lançou uma única chapa, enquanto aliados de Leitão se dividiram em quatro. Sem citar nomes, a ex-prefeita ainda reclamou das "influências externas" na disputa.

"São preocupantes as influências externas que invadiram a integridade dos processos internos do PT. Nossa democracia interna sempre foi um pilar essencial para a credibilidade e representatividade do partido", afirmou.

O governador Elmano de Freitas se manteve neutro na disputa e não participou da eleição interna, já que o seu domicílio eleitoral fica em Caucaia, cidade da Grande Fortaleza.

Evandro teve aval de Camilo Santana, que atuou nos bastidores da disputa interna, e o apoio público do deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados.

Guimarães disse que a legenda sai fortalecida da disputa interna, e destacou que vai trabalhar para garantir a unidade dentro do partido e conversar com os partidos aliados ao governador Elmano de Freitas para garantir um palanque amplo na capital cearense em torno de Evandro Leitão.

"O momento é de conversar com todas as forças, com as candidaturas que não alcançaram êxito, para construir a unidade", afirmou o deputado.

Evandro Leitão é economista, auditor da secretaria estadual da Fazenda e atuou como cartola no futebol, sendo presidente do time do Ceará entre 2008 e 2015. Assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual em 2015, sendo reeleito para as duas legislaturas seguintes.

