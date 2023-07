Spotify bloqueia pagamentos feitos pela loja virtual da Apple

O Spotify iniciou o bloqueio dos pagamentos de mensalidades feitos através da App Store da Apple, exigindo que os assinantes do Premium paguem as mensalidades através do site oficial.

Conforme mencionado pela revista Variety, a opção de pagamento através da App Store já havia sido removida para novos clientes, e agora essa iniciativa impede que os outros assinantes continuem pagando através da Apple.

Essa decisão foi tomada pelo Spotify como forma de contornar a taxa de 30% cobrada pela Apple em todas as transações realizadas na App Store. A empresa sueca já começou a contatar os clientes para informá-los de que os novos pagamentos devem ser feitos por meio do site oficial do serviço.

