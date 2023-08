Samsung compartilha 'vislumbre' de celular do futuro

A divisão da Samsung encarregue da produção de telas compartilhou recentemente um ‘vislumbre’ das telas que pretende criar para os celulares do futuro.

A imagem foi compartilhada pela página Ice Universe na rede social chinesa Weibo, onde são exibidas telas com entalhes e com orifícios no topo e, ao lado, uma tela que cobre toda a face frontal do dispositivo móvel.

Na imagem é possível ver um celular sem qualquer moldura, com controle de luminosidade nas áreas laterais.

Não se sabe quando é que aparelhos com este tipo de tela chegarão ao mercado mas, assistindo às tendências dos últimos anos a nível de design, é altamente provável que vejamos este tipo de alterações.

© Weibo

Leia Também: Estas imagens incríveis de Marte vão fazer você desejar visitar o planeta vermelho