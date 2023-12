Samsung tem meta (ambiciosa) para o Galaxy S24

A Samsung estabeleceu uma meta ambiciosa de vendas para a série Galaxy S24, a próxima geração de smartphones da marca que deve ser lançada no início do próximo ano.

De acordo com o site Android Headlines, a empresa pretende vender 35,2 milhões de unidades da série Galaxy S24 até o final de 2024. A Samsung espera vender 15,9 milhões de unidades do top de linha Galaxy S24 Ultra, 13,5 milhões de unidades do Galaxy S24 e 5,8 milhões de unidades do Galaxy S24+.

É importante lembrar que, nos primeiros nove meses no mercado, o Galaxy S23 vendeu 25 milhões de unidades, um crescimento de 23% em comparação com a geração anterior, a série Galaxy S22.

Com base nestes números, fica claro que a Samsung espera que o Galaxy S24 continue a desfrutar de uma tendência positiva para sua divisão de smartphones.

Leia Também: WhatsApp agora permite fixar mensagem, um ano depois de Telegram; veja como fazer