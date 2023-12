NASA faz história com vídeo de gato brincando com laser

A NASA anunciou que, pela primeira vez, transmitiu para a Terra um vídeo em resolução Ultra HD a partir de uma distância de 31 milhões de quilômetros. O que equivale a 80 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

O feito foi alcançado no âmbito da missão Psyche, lançada em outubro, que transmitiu, do espaço profundo, um vídeo de 15 segundos onde se pode ver um gato chamado Taters brincando com um laser.

Naturalmente, este feito é uma boa notícia para o futuro das comunicações no espaço, uma vez que esta tecnologia de lasers consegue transmitir dados a velocidades 10 a 100 vezes superiores às usadas atualmente.

“Isso abre caminho para comunicações com trocas de dados mais rápidas para apoiar o próximo grande passo: enviar humanos a Marte”, afirmou a agência espacial norte-americana em uma publicação compartilhada na rede social X (ex-Twitter).

As comunicações espaciais são um desafio enorme, pois a distância entre a Terra e os objetos espaciais é enorme. A tecnologia de lasers oferece uma solução promissora para esse desafio, pois pode transmitir dados a velocidades muito maiores do que as tecnologias atuais.

O feito da NASA é um passo importante no desenvolvimento dessa tecnologia. Com o tempo, a tecnologia de lasers deve permitir comunicações espaciais mais rápidas e eficientes, o que pode abrir caminho para novas explorações espaciais, como missões tripuladas a Marte.

Pode ver acima o vídeo enviado pela NASA.