Samsung apresenta primeiro projetor 8K sem fios

A edição 2024 do Consumer Electronics Show (CES) começa nesta semana e, para começar muito bem, a Samsung apresentou um novo projetor que diz ser o primeiro modelo 8K com conectividade sem fio.



O The Premiere 8K faz uso de uma “box” que é capaz de transmitir conteúdo para o projetor dentro de uma área de dez metros. A empresa sul-coreana afirma que isso oferece uma experiência semelhante à de uma sala de cinema com Dolby Atmos.

Além disso, a Samsung indica que não é necessário ter a sala completamente escura, pois os 4 mil lúmens permitem continuar a projetar conteúdo mesmo com luz ambiente.

O projetor tem um design compacto e elegante, com uma base de alumínio. Ele pesa apenas 2,7 kg, o que o torna fácil de transportar.

O The Premiere 8K estará disponível no primeiro semestre de 2024, a um preço ainda não revelado.

O lançamento do The Premiere 8K é um importante passo para a Samsung, que quer se consolidar como líder no mercado de projetores. A empresa espera que o modelo ajude a popularizar a tecnologia 8K, que ainda é relativamente nova.

