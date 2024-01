Asteroide ilumina os céus de Berlim (e há imagens)

Um asteroide de pequenas dimensões iluminou os céus de Berlim, na Alemanha, este domingo (21). O objeto espacial também pôde ser visto em Lípsia e em Praga, na República Checa.

Antes, a NASA alertou, na rede social X (Twitter), que o corpo celestial se desintegraria “numa bola de fogo inofensiva a oeste de Berlim, perto de Nennhause”, por volta das 22h30 no Brasil.

O asteroide tinha cerca de um metro de diâmetro, sendo que a maioria da rocha deverá ter ficado queimada, de acordo com o jornal Bild.

Ainda assim, o mesmo meio apontou que grupos deverão partir para Havelland ainda hoje, para procurar fragmentos do asteroide, que podem valer fortunas.

O cientista Michael Aye filmou o momento em que a bola de fogo surgiu no céu noturno, tal como poderá ver na galeria acima.

Heads Up: A tiny asteroid will disintegrate as a harmless fireball west of Berlin near Nennhausen shortly at 1:32am CET. Overseers will see it if it’s clear! — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 21, 2024

Prague's view of #Sar2736: a minor planet entering Earth's atmosphere on Jan 21, 2024, at 00:32 UT. pic.twitter.com/KXDnBvzmGX — Hanjie Tan (@HonkitTan) January 21, 2024

Here's the full video of the asteroid #Sar2736, a ~1 m object that broke up some 50 m west of #Belin, #Germany, and probably dropped some meteorites on the ground. Video credit: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1 — Denis Vida (@meteordoc) January 21, 2024

