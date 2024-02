Jogos da Switch devem ser compatíveis com novo console da Nintendo

Tudo indica que a Nintendo lançará em 2024 o seu novo console, o tão aguardado sucessor dp bem-sucedido Switch. Por enquanto ainda há várias as questões e incógnitas, com novos rumores a sugerirem que os jogos da Switch poderão ser desfrutados no novo console.



A informação foi compartilhada no podcast O X do Controle pelo criador de conteúdos PH Lutti Lippe, que adianta que jogos digitais e físicos da Switch serão compatíveis com o novo console da Nintendo.

Mais ainda, é ainda afirmado que as produtoras poderão lançar atualizações para os jogos lançados na Switch de forma a tirarem proveito do maior poder de processamento do sucessor.

Lembrando que esta informação ainda não foi oficialmente confirmada pela Nintendo, pelo que teremos de aguardar por informações da própria empresa..

