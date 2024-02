Missão DART da NASA: Animação mostra efeitos da colisão com asteroide

Em 2022, a NASA realizou o teste Double Asteroid Redirection Test (DART), com o objetivo de verificar se colidir um pequeno satélite com um asteroide era uma forma viável de defender a Terra contra ameaças espaciais.

O teste foi bem-sucedido em alterar a trajetória do asteroide Dimorphos. Agora, a Agência Espacial Europeia (ESA) criou um modelo animado que mostra os efeitos do impacto.

A modelagem exigiu diversos dados da missão DART e grande poder de computação para levar em conta todos os fatores.

"Este é um processo computacionalmente intenso, com cada simulação levando cerca de uma semana e meia para ser criada. No total, criamos cerca de 250 simulações para reproduzir as duas primeiras horas após o impacto", afirmou Sabina Raducan, da Universidade de Berna, autora do estudo.

