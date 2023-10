Morre Cyva, do Quarteto em Cy, formado com as irmãs, aos 85 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na noite deste domingo (22) a cantora Cyva, do Quarteto em Cy, aos 85 anos.

A cantora participou do grupo formado com as irmãs Cynara, Cybele, Cylene em 1964. Ela estava internada há um mês, em um hospital no Rio de Janeiro, tratando uma infecção, mas não resistiu, segundo sua irmã, Cylene.

Com a morte de Cyva de Sá Leite e de Cynara, em abril deste ano, Cylene é a única integrante remanescente do grupo original. Cybele morreu em 2014.

Cyva, assim como suas irmãs, nasceu em Ibirataia, na Bahia, e se aproximou da música graças a um projeto sociocultural no estado. Conheceram Vinicius de Moraes e receberam apoio de Carlos Lyra, que sugeriu o nome do grupo e com quem chegaram a se apresentar já no começo da carreira. O quarteto gravou músicas de Vinicius, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Baden Powell e outros grandes compositores.

Batizado com o nome do grupo, o primeiro disco foi gravado em 1964 com composições de nomes como Edu Lobo, Ruy Guerra, Baden Powell, Moacyr Santos e Vinicius no repertório. Por 40 anos, o grupo teve diversas formações. Em 1967, Cynara e Cybele saíram porque não queriam tentar a sorte no mercado fonográfico americano.

