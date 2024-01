Morre Marlena Shaw, cantora americana do hit 'California Soul', aos 81

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marlena Shaw, cantora de jazz e R&B conhecida pela música "California Soul", morreu na tarde de sexta-feira, 19, nos Estados Unidos, aos 81 anos. Sua filha, Marla, postou um vídeo no Facebook anunciando a morte da mãe, sem divulgar a causa.

Shaw começou a carreira tocando em boates de jazz na década de 1960, até que uma performance em Chicago a levou a um contrato com a gravadora Chess Records.

Sua faixa mais famosa é "California Soul", da dupla Ashford & Simpson, mas que se popularizou em sua voz.

A música foi amplamente sampleada no mundo do hip hop, ou seja, reutilizada para criar novos sons por artistas como Jay Rock e Elzhi, e compôs a trilha de filmes e programas de televisão.

Outros hits de Shaw são "Women Of The Ghetto", "Liberation Conversation" e "Don't Ask to Stay Until Tomorrow", trilha sonora do filme "À Procura de Mr. Goodbar", de 1977.

