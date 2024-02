Pabllo Vittar homenageia Paulinha Abelha em fantasia de Carnaval

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar usou uma fantasia em homenagem à Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morta em 2022.

Vittar usou um baby doll sexy parecido com o que era usado por Abelha em shows do Calcinha Preta. Em vídeo divulgado no Instagram, a drag queen surge sexy cantando e dançando ao som de "Baby Dool", música interpretada por Abelha na banda de forró.

View this post on Instagram A post shared by Pabllo Vittar (@pabllovittar)

Na legenda, a artista escreveu: "Abrindo o Carnaval da Pabllo, Paulinha é a homenageada deste domingo (4). Ela não está mais entre nós, mas estará sempre presente em nossos corações".

Pabllo Vittar está com agenda cheia no Carnaval 2024. A cantora se apresenta neste domingo (4) no Bloco da Preta Gil, no Rio de Janeiro. A drag queen também comanda seu próprio bloco nas folias de São Paulo e em Salvador.

Paulinha Abelha morreu em fevereiro de 2022, aos 43 anos. Vocalista do Calcinha Preta, a artista chegou a ficar seis dias em coma e faleceu em decorrência de meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.