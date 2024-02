'Loucura que não tem cura', diz Narcisa Tamborindenguy, primeira rainha do Baile do Copa

KARINA MATIAS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Assim que chega ao Baile do Copa, na noite deste sábado (10), a socialite Narcisa Tamborindeguy é abordada por um homem que diz ser seu fã e pede uma foto.

Ela prontamente o atende, mas também tem um pedido. "Tem que me seguir no Instagram, é @narcisat", diz ela. "Eu já sigo, te acompanho, adoro a sua energia", responde ele.

Narcisa diz ter escolhido um vestido rosa fúcsia com plumas, "tipo Marilyn Monroe", para combinar com o tema da celebração, "Extravangarde", uma mistura de extravagância e avant-garde, segundo os idealizadores. "Achei que era uma roupa bem glamourosa e bem extravagante", explica.

Moradora do edifício Chopin, vizinho ao Copacabana Palace, Narcisa é conhecida por ter histórias folclóricas no hotel. "Eu fui a primeira rainha do Baile do Copa. Amo. Acho uma decoração linda, alto astral, adoro as marchinhas, várias atrações. Sou fã."

Antes de curtir a festa, Narcisa se despede da coluna com seu já conhecido e celebrado bordão: "Ai, que loucura que não tem cura. Ai, que badalo."

