Juliano Cazarré atualiza evolução do quadro de filha, Maria Guilhermina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juliano Cazarré falou que quadro da filha está evoluindo e que agora ela está usando óculos.

Juliano contou durante entrevista no programa "Encontro", nesta sexta-feira (1º), que o objetivo agora é que a pequena consiga sair do respirador. "Guilhermina tem se recuperado muito bem. Ela está mexendo muito mais os bracinhos e as perninhas e conseguindo segurar mais a cabeça. Ela também está bem adaptada ao respirador. A gente quer que ela saia do respirador ao longo desse ano, é nossa principal oração."

A filha mais nova do ator nasceu com a Anomalia de Ebstein, uma condição rara no coração. Ele também conta que agora que usa óculos, Maria consegue prestar mais atenção ao ambiente.

"Eu comprei uma televisão grande para ficar no quarto dela, para ela ter mais estímulos. Aqui em casa a gente não gosta muito de dar telas para as crianças, mas no caso dela é bom. Ela assiste desenho animado e nós vemos pelos olhos o que ela quer. Ela não fala por causa do respirador, mas com os olhinhos ela mostra quando quer que ligue a TV ou quando não gostou do desenho a gente escolheu."

O ator está esperançoso da recuperação da filha e se dedica com a rotina intensa de fisioterapia três vezes ao dia e outras atividades. "Ela está super comunicativa, lindinha, fofa, está pesada A gente tem confiança de que ela vai se recuperar bastante e vamos vê-la desenvolvendo muito ainda."

