Agência vende pacotes VIP com ingressos inclusos a partir de R$ 2 mil para shows de Bruno Mars

(FOLHAPRESS) - Fãs do cantor americano Bruno Mars que não conseguiram comprar suas entradas para os shows de São Paulo ganharam uma nova chance de adquirir os tíquetes.

A Smiles Viagens, operadora de turismo da GOL, está vendendo um pacote VIP que inclui ingresso na modalidade camarote, com bebidas, comidas e salão de beleza inclusos, além da possibilidade de adicionar voo, hospedagem e transfer de ida e volta do local da apresentação.

Sucesso na primeira edição do The Town, no final de 2023, Bruno Mars decidiu voltar ao Brasil com apresentações em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A alta demanda para a compra de ingressos fez com que o artista anunciasse um total de oito datas de show no país, quase todas com ingressos já esgotados.

Na capital paulista, o artista se apresenta nos dias 8, 9, 12 e 13 de outubro, no MorumBIS, estádio do São Paulo Futebol Clube, na zona oeste da cidade. Interessados em adquirir a experiência VIP oferecida pela Smiles Viagens podem entrar em contato no canal do WhatsApp da operadora, pelo número 11 99368-0450. As vendas já estão abertas e custam a partir de R$ 2 mil reais.

Confira algumas opções de pacotes:

Ingresso + hotel em SP

01 noite no Ibis São Paulo Paulista com café da manhã

Ingresso Camarote dos Ídolos + ingresso incluso

A partir de R$ 2.410,00 ou 10x de R$ 241,00 por pessoa em apartamento duploIngresso + hotel em SP + voo saindo de

Belo Horizonte

02 noites no Ibis São Paulo Paulista com café da manhã

Voos de ida e volta pela GOL

Ingresso Camarote dos Ídolos + Ingresso Incluso

A partir de R$ 2.790,00 ou 10x de R$ 279,00 por pessoa em apartamento duploIngresso + hotel + voo saindo de Curitiba

02 noites no Ibis São Paulo Paulista com café da manhã

Voos de ida e volta pela GOL

Ingresso Camarote dos Ídolos + Ingresso Incluso

A partir de R$ 2.660,00 ou 10x de R$ 266,60 por pessoa em apartamento duplo

