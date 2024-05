Selena Gomez leva prêmio de melhor atriz em Cannes com colegas de 'Emilia Pérez'

LEONARDO SANCHEZ

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Selena Gomez, Zoe Saldana, Adriana Paz e Karla Sofía Gascón foram eleitas, em conjunto, melhores atrizes em Cannes, pelo trabalho em "Emilia Pérez", fazendo desta última a primeira mulher trans a triunfar na categoria.

"Como é possível destacar uma única nota numa grande harmonia?", questionou Lily Gladstone, membro do júri, ao anunciar que o prêmio seria dividido entre as quatro personagens femininas do musical sobre um cartel mexicano.

Gascón, em seu discurso, ressaltou que mulheres transexuais como ela sofrem todos os dias, e por isso o prêmio é tão significativo. Gomez, Saldana e Paz não estavam presentes na cerimônia.

"É uma mensagem profunda que vai ajudar muitas pessoas no mundo, é algo necessário a se fazer. Essa Palma não é apenas para nos consagrar, mas para consagrar todas as pessoas que lutam por si mesmas", disse Gascón a jornalistas após a cerimônia.

"É um filme que não é apenas para as mulheres, mas para todos os seres humanos. A mensagem, tão bonita, vale para todos. Por mais que tenhamos feito coisas ruins, todos podemos mudar."

Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme é um musical ambientado no México, que acompanha uma líder do tráfico que passa por uma transição de gênero e, por isso, precisa deixar a mulher e os filhos para trás.

O longa refletiu sobre o feminino como solução para um mundo embrutecido por anos de patriarcado, a partir da protagonista. Saldana interpreta sua advogada, enquanto Gomez faz o papel da mulher e Paz, da namorada que Emilia Pérez arranja após a transição.

Numa decisão fora do normal, o júri desta edição de Cannes decidiu também laurear a obra com o prêmio do júri. A Palma de Ouro ficou com "Anora", de Sean Baker.