BBB 24: Davi, Isabelle e Matteus disputam prêmio do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi, Isabelle e Matteus disputam final do BBB 24. Público do reality da Globo vai decidir quem do trio merece o prêmio de R$ 2,92 milhões na temporada.

Desde 2020, este é o primeiro pódio sem nenhum representante dos camarotes. Também é a estreia de homens que começaram anônimos em uma edição com celebridades.

