BBB 24: Davi confirma favoritismo e é campeão da temporada

(FOLHAPRESS) - Davi é campeão do BBB 24 com 60,52% dos votos. Tadeu Schmidt anunciou a decisão do público no começo da madrugada desta quarta-feira (17). Aos 21 anos, o baiano que trabalhava como motorista de aplicativo venceu a disputa pelo prêmio de R$ 2,92 milhões e se tornou o homem mais novo a vencer o reality da Globo.

Davi também é o primeiro homem negro retinto a vencer uma temporada e o primeiro participante masculino a ganhar uma edição na era camarote, que começou em 2020.

O brother superou Isabelle e Matteus na grande final da temporada. O resultado era especulado na web há semanas, mas nem sempre foi assim. As bets consideravam Davi como uma espécie de participante azarão.

O favoritismo do brother surgiu quando a audiência do programa notou que os outros integrantes do elenco o perseguiam. Ele foi ameaçado, humilhado, xingado e agredido durante sua participação.

Parte do público, inclusive, entendeu que Davi era discriminado por conta de sua raça.

No momento mais drástico, em fevereiro, Davi quase apertou o botão de desistência do BBB. Foi preciso uma intervenção da produção para evitar que o jovem desistisse. O assunto ganhou corpo e fez o termo racismo estrutural bater recordes de busca no Brasil no mês de março.

Semanas depois, o baiano ainda encarou uma agressão de Wanessa Camargo, viu suas roupas serem arremessadas na piscina por Leidy Elin e brigou contra as celebridades da edição.

"Calma, calabreso" foi um bordão usado por Davi para se defender de uma intimidação de MC Binn e Lucas Buda. O termo, criado por Toninho Tornado, viralizou nas redes e chegou até a Espanha. O perfil oficial do Real Madrid fez referência ao episódio durante a celebração de uma vitória.

A frase virou hit no carnaval de Salvador. O campeão conseguiu uma bolsa para estudar medicina, seu sonho desde a infância. Ele também manifestou o desejo de se tornar presidente do Brasil.

