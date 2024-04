Fabi Justus celebra alta hospitalar após ‘pega’ de medula:‘ Em casa'

A influenciadora Fabiana Justus recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (16) após o transplante de medula óssea. Após passar 30 dias internada para o procedimento, Fabiana compartilhou várias fotos ao lado da família, expressando sua gratidão a Deus por estar em casa novamente.

No dia anterior (15), Fabiana compartilhou um vídeo mostrando a celebração realizada pela equipe médica após o sucesso do transplante.

Ver essa foto no Instagram

Ela atingiu uma nova fase do tratamento em 9 de abril, quando ocorreu o transplante de medula óssea, exatamente 13 dias após o procedimento. Emocionada e feliz com o progresso do tratamento, Fabiana descreveu a data como seu "novo aniversário", um renascimento. Além disso, o dia também marcou o 13º aniversário de casamento com seu marido, Bruno Levi D'Ancona.

O diagnóstico de leucemia mieloide aguda foi revelado por Fabiana em 25 de janeiro deste ano, quando ela compartilhou um vídeo nas redes sociais sobre a descoberta.

Após ser hospitalizada com sintomas como dor nas costas e febre, Fabiana iniciou o tratamento, que incluiu quimioterapia e, posteriormente, o transplante de medula óssea, realizado em 27 de março. Treze dias depois, ela anunciou o sucesso do procedimento.



