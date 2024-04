Mãe de Matteus preferia que filho não se relacionasse no BBB 24

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os fãs de Matteus e Isabelle até pagaram um outdoor na Time Square, Nova York, para apoiar o romance fora da casa do BBB 24. Mas, os "Mabelle" foram surpreendidos com a opinião da mão do gaúcho de Alegrete. Luciane Amaral preferia que o filho não se envolvesse com ninguém no reality.

"Eu preferia que ele não tivesse relacionado com ninguém e achei que atrapalhou bastante. Mas fiquei feliz pela trajetória", disse durante participação no Encontro com Patrícia Poeta. "Fiquei surpresa. O Matteus entrou na casa com o intuito de não se envolver com ninguém e disse que ia jogar".

Ela, que estava ao lado da mãe de Isabelle, Jaqueline Nogueira, também citou o relacionamento que o brother teve com Deniziane no início do jogo e reforçou: "Não esperava. O foco de Matteus era chegar na final sem arranjar brigas".

Luciane ressaltou ainda que não tem nada contra Isabelle. "O que ele decidir [sobre Isabelle] eu confio muito no meu filho, ele é um homem de um coração maravilhoso. O que ele decidir eu assino em baixo".

