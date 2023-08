Moradores registram fenômeno raro no céu do Rio Grande do Sul

Vídeos de uma luz misteriosa cruzando o céu de várias cidades do Rio Grande do Sul foram registrados e postados nas redes sociais na noite desta sexta-feira (25).

No vídeo acima pode-se ver um registro feito na cidade de São Leopoldo. Outros vídeos também mostram o mesmo fenômeno nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul.



De acordo com o site UOL, as luzes misteriosas se tratam de rastro de fogo formado por lixo espacial.

Confira o vídeo acima!





