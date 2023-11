Bandeira do Brasil tem detalhe surpreendente e quase ninguém sabe! - Seja durante um evento esportivo televisionado, na internet ou no mundo real, você provavelmente já viu pelo menos algumas bandeiras ao longo de sua vida. De fato, é fácil olhar para um emblema e apreciar suas cores, formas e padrões. Mas você já se perguntou por que esses símbolos representantes de países ao redor do mundo têm a aparência que têm? Alguns ícones têm até significados religiosos. Na galeria, conheça fatos surpreendentes sobre as bandeiras, incluindo um detalhe revelador da brasileira e que pouca gente sabe!

© Shutterstock