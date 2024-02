Lewandowski chega a Mossoró; ministro vai discutir buscas por fugitivos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, chegou a Mossoró.

Lewandowski vai se reunir com a governadora do estado, Fátima Bezerra, e com a comitiva da Polícia Federal. O secretário Nacional de Políticas Penais do ministério, André Garcia, também vai participar.

Rogério da Silva Mendonça, 36, e Deibson Cabral Nascimento, 34, fugiram na madrugada de quarta-feira do presídio de Mossoró. Essa foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima no país.

