Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação congênita e é levado para a UTI

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de Zé Vaqueiro, 24, nasceu na tarde de segunda-feira (24), mas precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O bebê, chamado Arthur, nasceu com malformação congênita.

Em um comunicado em seu Instagram, o cantor divulgou o estado de saúde do filho. "O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13", informou a equipe de Zé Vaqueiro.

A mãe, Ingra Soares, passa bem e já recebeu alta hospitalar. Além de Arthur, que nasceu nesta semana, os dois já são pais de Nicole, 13, e Daniel, 3.

No comunicado, a equipe informou que os shows do cantor foram cancelados até a metade de agosto. "Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto."

A nota afirma que Zé Vaqueiro está reunido e focado no filho caçula, além de pedir o entendimento e orações dos fãs. "Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio", finalizou.