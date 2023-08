Jojo Todynho atualiza estado de saúde após cirurgia bariátrica

Jojo Todynho, 26, informou, na manhã desta quarta-feira (9), sobre o seu estado de saúde após passar por uma cirurgia bariátrica nesta terça-feira (8). Em um stories divulgados no Instagram, a apresentadora e cantora afirmou que está bem, em um vídeo gravado no leito do hospital na Zona Oeste do Rio, onde fez a operação. "Boa tarde, apareci. Estou bem. Ontem, após a cirurgia, eu senti muita dor, e saí do CTI agora de manhã. São que horas agora? Vim para o quarto, mas estou bem", avisou ela.

Ela aproveitou para mandar um recado de que teria escondido a decisão de fazer a cirurgia. "Para deixar uma coisa bem frisada aqui, eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada, não. É uma cirurgia delicada e eu não tenho que responder se eu vou fazer ou não. Decisões da minha vida são tomadas por mim e não pela internet."

De acordo com ela, ela comentou que tinha desistido de fazer a bariátrica devido ao assédio nas redes sociais. "Era todo dia uma perturbação: 'Quando vai fazer, com que médico? Falei que tinha desistido, mas continuei fazendo o processo, acompanhamento com psicóloga, os exames, que são muitos. E deu tudo certo, depois conto direitinho."

A apresentadora e cantora explicou que deixará para falar mais para frente sobre todo o processo pré-operatório e também a a cirurgia em si. "Quando eu voltar para casa, vou falar para vocês tudo bonitinho como foi esse processo e por que decidi fazer. Tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim."

APARIÇÃO ANTES DA CIRURGIA

Pouco antes de entrar para o procedimento, Jojo surgiu nas redes sociais de camisola hospitalar.

Em frente ao espelho do banheiro, a funkeira gravou um vídeo confirmando a redução de estômago. Ela se mostrou animada para a nova fase que está por vir. Vale ressaltar que Jojo perdeu cerca de 24 kg apenas com uma reeducação alimentar e atividades físicas.

"Passando para dizer que a borboleta voa, voa, voa. E é aquilo, né: depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Sai do casulo, bebê. Vamos com tudo, estou ótima. Orem por mim. Logo, logo eu estou passando aqui para deixar um beijão para vocês. [...] A mamãe já volta", disse ela aos fãs.