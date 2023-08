Adele revela luta para largar o vício em café: 'Mais difícil que parar de fumar'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Como é de seu costume, a cantora Adele, 35, conversou com a plateia de seu show no intervalo entre uma música e outra. Em recente apresentação na casa de shows The Colosseum, no hotel e cassino Caesars Palace, em Las Vegas, ela contou que vem enfrentando uma barra para largar o vício em café.

"Eu decidi parar com isso por agora e tive enxaqueca a semana inteira", contou. "Tive uma dor de cabeça incômoda por dois dias porque parei. Minha cabeça estava latejando. Foi como se tivesse uma furadeira lá dentro, foi pesado demais".

Adele contou ainda que, na sua avaliação, abrir mão de doses diárias de cafeína tem sido mais difícil que parar de fumar e de beber álcool. "Estou enojada por esses sintomas de abstinência, mas não vou desistir", afirmou. "Então caso vocês me vejam tremendo, não se preocupem. Não fiquem preocupados."

Uma de suas iniciativas para amenizar o desconforto foi optar pela versão descafeinada da bebida. "Tomei 25 cafés descafeinados ontem para enganar o meu cérebro, para que ele achasse que estava bebendo café. Cafeína e adrenalina devem ser a mesa coisa, porque no instante que subo ao palco e vocês cantam junto comigo a minha dor de cabeça desaparece. Finalmente um pouco de alívio", comemorou.

