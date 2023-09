Preta Gil recebe visitas de Ivete Sangalo, Angélica e Luciano Huck

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um dia de carinho para a cantora Preta Gil, que se encontra internada no Hospital Sírio-Libanês após passar por uma retirada de tumor no intestino. Neste sábado (2), a artista recebeu seus amigos Ivete Sangalo, Angélica e Luciano Huck, que estiveram em seu quarto para transmitir apoio durante esse momento delicado.

Através de sua conta no Instagram, Preta Gil compartilhou um vídeo do encontro, onde expressou sua gratidão pela presença dos amigos: "Visitas dos meus amores, irmãos que a vida me deu. Me sinto mais segura sabendo que tenho vocês na vida! Amo infinito, obrigada por estarem ao meu lado sempre!", escreveu, na legenda.

Além da visita, Angélica e Huck também demonstraram seu carinho através de presentes cuidadosamente escolhidos. "Para você ficar aconchegada nesse frio de São Paulo", disse a loira, ao entregar a Preta uma manta, um pijama e uma pantufa.

Nesta semana, Preta já havia recebido a visita de Simony, que foi diagnosticada com câncer de intestino, assim como ela.

