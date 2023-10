Filho de Gugu Liberato já teve canal de culinária e foi dirigido pelo pai

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - João Augusto Liberato, 21, repercutiu no último domingo (8) após se apresentar na batalha de Lip Sync, no programa Domingão com Huck, ao lado de João Guilherme Silva. No entanto, não é a primeira vez que o filho de Gugu Liberato mostra seu gosto por aparecer em frente às cameras. O jovem já teve canal de culinária e foi dirigido pelo pai.

Quando era mais novinho, João Augusto foi produtor de conteúdo para a internet. Ele roteirizava, dirigia e atuava em "A Casa da Rua 3", um seriado criado com mais dois amigos e que se passava no bairro onde morava em São Paulo.

Além disso, João também já fez comentários sobre jogos de videogame. Ele fazia colocações voltadas para o público da sua idade.

Depois, o filho de Gugu se aventurou na cozinha e com a ajuda do pai. Em 2015, João criou o canal Chef do futuro. Já adolescente, com 13 anos, ele ensinava receitas fáceis para o dia a dia, que eram publicadas na internet toda segunda-feira. Em um quadro, ele se dedicava a preparar a receita favorita de um famoso. Ele fez canjica para Fábio Porchat, estrogonofe de frigideira para Ticiane Pinheiro e torta de frango de liquidificador para Sabrina Sato, entre outros.

Gugu dirigia os vídeos de João Augusto, feitos na cozinha da mansão em que moravam no Morumbi. No entanto, com a mudança para os Estados Unidos com a mãe, Rose Miriam, e as irmãs, os vídeos acabaram tendo um fim. Porém, os 95 vídeos gravados estão ainda disponíveis no YouTube, como um especial do Dia dos Pais em que João Augusto cozinha com e para Gugu.