Após deixar SBT, Dudu Camargo assina contrato com TV do Nordeste

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Apresentador do SBT entre 2016 e este ano, o jornalista Dudu Camargo assinou contrato com uma nova televisão. Ele será comandante de uma atração na TV Meio Norte, emissora sediada em Teresina, no Piauí, e que está em expansão para se tornar uma rede nacional no Brasil.

A informação foi confirmada pelo apresentador Erlan Bastos, que também é executivo da emissora, na tarde desta sexta-feira (3).

Dudu comandará uma atração popular com jornalismo. Detalhes sobre estreia serão definidos nos próximos dias.

As negociações entre Dudu e Meio Norte acontecem desde que ele fez uma participação em um programa da emissora após a sua saída do SBT, em setembro.

Dudu vinha tentando um retorno para uma emissora de maior porte faz um tempo. Ele ligou para afiliadas de SBT e Record oferecendo serviços, mas sempre era dispensado.

Camargo deixou o SBT imerso em polêmicas. No ano passado, ele foi levado para a delegacia após bater o carro sem ter habilitação ou licenciamento do veículo em dia.

Depois, ele foi condenado a pagar R$ 30 mil em danos morais para a cantora Simony por ter apalpado seus seios durante uma transmissão ao vivo.

No começo, Camargo era protegido por Silvio Santos. Ele apresentou o programa Primeiro Impacto por quase sete anos. Sua demissão foi encomendada por Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos.

